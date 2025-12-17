La Volta Buona pagelle del 17 dicembre | Anna Moroni Highlander 8 Vianello pesante sulla Vanoni 0

Benvenuti a La Volta Buona, il nostro appuntamento quotidiano per analizzare i fatti di attualità e intrattenimento. Oggi, tra pagelle e commenti, torna Anna Moroni, fresca di recupero e pronta a condividere la sua esperienza. Scopriamo le ultime novità e i giudizi più pungenti, tra momenti di leggerezza e riflessioni, in un nuovo pomeriggio all’insegna dello spettacolo e dell’informazione.

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 17 dicembre: Anna Moroni "Highlander" (8), Vianello pesante sulla Vanoni (0) Nuovo pomeriggio, nuova puntata de La Volta Buona. Nel salotto di Rai 1, dopo un periodo di assenza, Anna Moroni è tornata più carica che mai, raccontando però di aver subito un importante intervento alla testa. La vedova di Stefano D'Orazio, Tiziana Giardoni, ha scritto una lettera al programma, mettendo in chiaro la situazione rispetto alla vicenda giudiziaria che la vede scontrarsi con Francesca Michelon. Uno dei momenti più "alti"? Sicuramente l'omaggio-non-omaggio di Edoardo Vianello a Ornella Vanoni. Questo e tanto altro in questo freddo 17 dicembre. L'indistruttibile Anna Moroni. Voto: 8.

