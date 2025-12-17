La volta buona Anna Moroni operata alla testa | Stavo per finire in coma

Anna Moroni, nota chef e volto televisivo, rivela di aver affrontato un intervento alla testa dopo una caduta, un episodio che avrebbe potuto finire in coma. Ospite a La volta buona, l’artista ha condiviso il suo percorso di recupero e di come un incidente apparentemente innocuo possa trasformarsi in una sfida importante. Una testimonianza di coraggio e resilienza, che mette in luce l’importanza della prevenzione e della cura.

"Stavo per finire in coma". Anna Moroni ospite oggi a La volta buona ha raccontato di aver subito un intervento chirurgico alla testa in seguito a una caduta, che inizialmente non sembrava preoccupante. La cuoca, nel salotto di Caterina Balivo, ha spiegato la disavventura: "Ero andata a un supermercato vicino casa, mentre passavo .

