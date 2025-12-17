© Nerdpool.it - LA VEDOVA DI HONG KONG di Kristen Loesch: recensione

Dopo il successo de La bambola di porcellana (Marsilio, 2024) torna in libreria Kristen Loesch con un romanzo intrigante, ispirato alle leggende cinesi e alla storia della sua famiglia: La vedova di Hong Kong, edito Marsilio Editori e con la traduzione di Isabella Zani. Trama. Mei ha solo vent’anni quando, dopo la nascita della Repubblica popolare cinese, è costretta a lasciarsi alle spalle Shanghai e l’infanzia. La sua fuga finisce nella Bottega delle Rarità di Madame Volkova, a Hong Kong, dove Mei si dedica al ritaglio delle figure di carta, un’arte antica che ha ereditato dalla madre, scomparsa quando era ancora una bambina, e che lei custodisce gelosamente insieme a un’altra dote: quella di comunicare con gli spiriti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

