La tutrice dei figli nel bosco | I fratellini annusano i vestiti puliti e hanno il terrore di doccia e sapone Chiedono di stare al caldo

Un racconto toccante di una tutrice che descrive le abitudini e le paure dei bambini nel bosco, evidenziando le difficoltà quotidiane e le esigenze di calore e sicurezza. L’articolo si apre con un episodio davanti alla Corte d’Appello all’Aquila, dove si percepisce il silenzio e il freddo, simbolo di un contesto difficile e di sfide legali ancora da affrontare.

L’Aquila – Martedì ore 9, davanti alla Corte d’Appello all’Aquila non c’è nessuna tv, solo gelo pungente e qualche sparuto cronista. Potrebbe essere il d-day per quella che tutt’Italia ormai chiama la “famiglia nel bosco”, invece si dipana un altro estenuante stallo. Dentro, l’udienza (che sarebbe meglio definire esame) è solo documentale: si guarda il reclamo contro l’ordinanza del 20 novembre con cui il Tribunale Minorenni de L’Aquila ha sospeso la potestà genitoriale a Nathan Trevallion (inglese) e Catherine Birmingham (australiana). I loro tre figli – 8, 6 e 4 anni – sono stati strappati dal casolare di pietra a Palmoli (Chieti) e portati in una casa-famiglia a Vasto. Quotidiano.net

