la triste truffa delle false speranze

Ogni anno, molte persone si rivolgono a maghi e cartomanti nella speranza di trovare risposte o soluzioni ai propri problemi. Tuttavia, questa realtà nasconde un lato oscuro: spesso si tratta di truffe mascherate da false speranze. Un dato preoccupante rivela che il 16% degli italiani ha già sperimentato almeno una volta questa pratica.

Caro Direttore, leggendo un'inchiesta sui maghi e cartomanti, colpisce un dato più di tutti: il 16% degli italiani ricorre almeno una volta a queste pratiche. Un fenomeno che muove un giro d'affari di circa 6 miliardi di euro, coinvolge 12 milioni di persone e registra un'evasione fiscale al 98%. La fattura d'amore si paga, quella fiscale no. Non è solo un problema di soldi: è un problema culturale. La superstizione attecchisce tra i più fragili, anziani e persino ragazzi, come dimostra la tragedia di Daniele Ponzo. In un Paese che si proclama moderno, l'illusione di controllo sul futuro diventa terreno fertile per truffatori che sfruttano la credulità e ora persino l'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

