La Supercoppa italiana si sposta a Riyad, dove le migliori squadre del calcio nazionale si sfidano per conquistare il prestigioso trofeo. Con un montepremi di 53 milioni di euro, l’evento promette emozioni e spettacolo, coinvolgendo il Milan, il Napoli e il Bologna nel nuovo formato a quattro squadre. Regole, date e modalità di visione in tv, tutto pronto per un’esibizione che mette in palio non solo il titolo, ma anche grandi ambizioni.

© Ilfattoquotidiano.it - La Supercoppa in Arabia da 53 milioni: il Milan sfida il Napoli e punta al bis, il Bologna all’esordio con l’Inter | Regole, date, dove vederla in tv

I riflettori del calcio italiano si spostano a Riyad, in Arabia Saudita. È tutto pronto per la Supercoppa italiana, competizione che dal 2023 è passata da due a quattro squadre. E che serve soprattutto a rifocillare le casse dei club con milioni di petroldollari. Il torneo si gioca infatti per la quarta volta consecutiva in Arabia Saudita (la sesta negli ultimi otto anni) e si svolge con il format di semifinali e finale. Nella passata stagione a trionfare fu il Milan, vincendo in rimonta sia la semifinale contro la Juventus, sia la finale contro l’Inter. Di seguito tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Milan, Tare sogna il colpo da 45 milioni: il ds sfida Juve e Napoli

Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Supercoppa bagnata, una festa da 53 milioni sotto il diluvio di Riad; Bologna-Inter, semifinale: probabili formazioni e dove vederla; Milan, Fofana a rischio con il Sassuolo: Allegri lo vuole per la Supercoppa in Arabia; Napoli: vincere la supercoppa vale undici milioni.

Tutto sulla Supercoppa: dove si gioca, tabellone, montepremi. E in tribuna sarà una parata di stelle - Lo stadio che ospiterà la Supercoppa, il King Saud University Stadium, è costato 51 milioni di euro. msn.com