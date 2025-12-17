La Supercoppa in Arabia da 53 milioni | il Milan sfida il Napoli e punta al bis il Bologna all’esordio con l’Inter | Regole date dove vederla in tv
La Supercoppa italiana si sposta a Riyad, dove le migliori squadre del calcio nazionale si sfidano per conquistare il prestigioso trofeo. Con un montepremi di 53 milioni di euro, l’evento promette emozioni e spettacolo, coinvolgendo il Milan, il Napoli e il Bologna nel nuovo formato a quattro squadre. Regole, date e modalità di visione in tv, tutto pronto per un’esibizione che mette in palio non solo il titolo, ma anche grandi ambizioni.
I riflettori del calcio italiano si spostano a Riyad, in Arabia Saudita. È tutto pronto per la Supercoppa italiana, competizione che dal 2023 è passata da due a quattro squadre. E che serve soprattutto a rifocillare le casse dei club con milioni di petroldollari. Il torneo si gioca infatti per la quarta volta consecutiva in Arabia Saudita (la sesta negli ultimi otto anni) e si svolge con il format di semifinali e finale. Nella passata stagione a trionfare fu il Milan, vincendo in rimonta sia la semifinale contro la Juventus, sia la finale contro l’Inter. Di seguito tutto quello che c’è da sapere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Milan, Tare sogna il colpo da 45 milioni: il ds sfida Juve e Napoli
Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna
Supercoppa bagnata, una festa da 53 milioni sotto il diluvio di Riad; Bologna-Inter, semifinale: probabili formazioni e dove vederla; Milan, Fofana a rischio con il Sassuolo: Allegri lo vuole per la Supercoppa in Arabia; Napoli: vincere la supercoppa vale undici milioni.
Tutto sulla Supercoppa: dove si gioca, tabellone, montepremi. E in tribuna sarà una parata di stelle - Lo stadio che ospiterà la Supercoppa, il King Saud University Stadium, è costato 51 milioni di euro. msn.com
Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia: tutte le cifre e il montepremi - La Supercoppa Italiana torna a Riad dal 18 al 22 dicembre con il format Final Four e quattro big del calcio italiano ... fanpage.it
La Supercoppa Italiana è di nuovo… d’Arabia. Per 23 milioni di ragioni - Anche quest’anno la Supercoppa italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre, diventa la Supercoppa d’Arabia, visto che Napoli (vincitore dell’ultimo scudetto), Bologna (detentore della Coppa Italia), ... fortuneita.com
RICOMINCIA LA CHAMPIONS LEAGUE CARRIERA ALLENATORE JUVENTUS EP.24 ST.2 FIFA 19
Supercoppa, allarme meteo a Riad: scuole chiuse. Anche in Arabia Saudita non si trovano i taxi (Repubblica) Il governo ha dichiarato l'allerta meteo generale: rischio grandinate, temporali e fulmini. Il traffico sarà un disagio per i club italiani. Napoli-Milan potre - facebook.com facebook
L’arrivo del @acmilan a #Riyadh (Arabia Saudita) per la Final Four di #SupercoppaItaliana - #Supercoppa #EASportsFCSupercup #NapoliMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.