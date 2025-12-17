La storia Il rimpianto di Caldara | Non ascoltai Chiellini

Un mese dopo aver annunciato il ritiro dal calcio a soli 31 anni, l’ex difensore Mattia Caldara ripercorre la sua carriera, esprimendo rimpianti e riflessioni. Con sincerità, Caldara rivive i momenti più significativi e gli insegnamenti ricevuti, tra cui il rimprovero di Chiellini, e condivide i suoi pensieri sul passato e il futuro.

© Sport.quotidiano.net - La storia. Il rimpianto di Caldara: "Non ascoltai Chiellini» Un mese dopo aver annunciato con una lettera di suo pugno il ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni, l’ex difensore Mattia Caldara (che esordì in serie A nel 2014 con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini) torna a raccontarsi con sincerità, malinconia e tanti rimpianti. L’occasione è data da una chiacchierata a cuore aperto al podcast “Centrocampo“, durante la quale il giocatore nativo di Scanzorosciate non si dà pace soprattutto di una cosa: non aver dato ascolto alle parole di Giorgio Chiellini, restando alla Juventus invece di trasferirsi al Milan. "Ho sbagliato in pieno, è come se lo avessi tradito", dice oggi Caldara ricordando quanto avvenuto nell’estate del 2018: il giocatore va in ritiro con i bianconeri, che lo avevano comprato dall’Atalanta nel gennaio del 2017, lasciandolo in prestito agli orobici per una stagione e mezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Caldara e il grande rimpianto post ritiro: «Sarei dovuto rimanere alla Juventus, sono stato debole. Chiellini me l’aveva detto» Leggi anche: Mattia Caldara: “Le parole di Chiellini, il rimpianto più grande della mia vita. Ho sbagliato” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La storia. Il rimpianto di Caldara: "Non ascoltai Chiellini» - Un mese dopo aver annunciato con una lettera di suo pugno il ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni, l’ex difensore Mattia Caldara (che esordì in serie A nel 2014 con l’Atalanta di Gian Piero Gasper ... msn.com

Il 10 dicembre del 1987 nasceva una storia, una storia complicata, fatta di talento e rimpianto. Perché tutti noi quella sera, la sera della foto, capimmo che avremmo dovuto fare un po’ di posto. Dopo D10s ed Antonio, tra Edinson e Marek. Perché nessuno, in re - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.