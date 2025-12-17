La storia Il rimpianto di Caldara | Non ascoltai Chiellini

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un mese dopo aver annunciato il ritiro dal calcio a soli 31 anni, l’ex difensore Mattia Caldara ripercorre la sua carriera, esprimendo rimpianti e riflessioni. Con sincerità, Caldara rivive i momenti più significativi e gli insegnamenti ricevuti, tra cui il rimprovero di Chiellini, e condivide i suoi pensieri sul passato e il futuro.

la storia il rimpianto di caldara non ascoltai chiellini

© Sport.quotidiano.net - La storia. Il rimpianto di Caldara: "Non ascoltai Chiellini»

Un mese dopo aver annunciato con una lettera di suo pugno il ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni, l’ex difensore Mattia Caldara (che esordì in serie A nel 2014 con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini) torna a raccontarsi con sincerità, malinconia e tanti rimpianti. L’occasione è data da una chiacchierata a cuore aperto al podcast “Centrocampo“, durante la quale il giocatore nativo di Scanzorosciate non si dà pace soprattutto di una cosa: non aver dato ascolto alle parole di Giorgio Chiellini, restando alla Juventus invece di trasferirsi al Milan. "Ho sbagliato in pieno, è come se lo avessi tradito", dice oggi Caldara ricordando quanto avvenuto nell’estate del 2018: il giocatore va in ritiro con i bianconeri, che lo avevano comprato dall’Atalanta nel gennaio del 2017, lasciandolo in prestito agli orobici per una stagione e mezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Caldara e il grande rimpianto post ritiro: «Sarei dovuto rimanere alla Juventus, sono stato debole. Chiellini me l’aveva detto»

Leggi anche: Mattia Caldara: “Le parole di Chiellini, il rimpianto più grande della mia vita. Ho sbagliato”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

storia rimpianto caldara ascoltaiLa storia. Il rimpianto di Caldara: "Non ascoltai Chiellini» - Un mese dopo aver annunciato con una lettera di suo pugno il ritiro dal calcio giocato a soli 31 anni, l’ex difensore Mattia Caldara (che esordì in serie A nel 2014 con l’Atalanta di Gian Piero Gasper ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.