la storia di francesco ragazzo non vedente che si batte per i diritti dei disabili

Francesco, ragazzo non vedente dalla nascita, ha scelto di trasformare le sfide in opportunità. Con determinazione, impegno e un pizzico di ironia, si impegna nel sociale per difendere i diritti delle persone con disabilità. La sua storia è un esempio di coraggio e resilienza, dimostrando che nulla può fermare chi crede nei propri sogni e lotta per un mondo più inclusivo.

Francesco è un ragazzo non vedente dalla nascita a causa di una malattia. La sua disabilità, però, non ha mai frenato sogni e progetti: oggi è attivo nel sociale e affronta la sua condizione con forza, lucidità e una grande dose di ironia. Per lui, la consapevolezza dei propri limiti è il primo passo per

