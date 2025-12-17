La storia della palombara Symi nel cortometraggio made in Bergamo Flora
Scopri la storia affascinante della palombara «Symi» attraverso il cortometraggio bergamasco «Flora». Girato tra Brescia e Bergamo, il film, diretto da Luca Ferrara e prodotto da Oki Doki Film, porta sul grande schermo un racconto ricco di emozioni e tradizioni, offrendo uno sguardo unico su un pezzo di cultura locale.
CINEMA. Il film è stato girato tra le province di Brescia e Bergamo per la regia di Luca Ferrara e prodotto dlla bergamasca Oki Doki Film. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
