La statua del Fante verrà trasferita sul Pubblico Passeggio
La statua del Fante sarà trasferita sul Pubblico Passeggio, come annunciato dal vicesindaco Matteo Bongiorni in Consiglio comunale. La decisione risponde a una sollecitazione di Jonathan Papamarenghi, che aveva espresso preoccupazioni sulla collocazione futura del monumento attualmente situato nel centro città.
