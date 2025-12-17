La sfida ’Carrozzabile’ I ragazzi riflettono di violenza sui più deboli

La nuova edizione della “Carrozzabile” affronta il tema della violenza sui più deboli, stimolando i giovani a riflettere su questo problema sociale. Il concorso, giunto alla sua sesta edizione, è stato presentato alla scuola media Dazzi di Bonascola, coinvolgendo studenti, docenti e rappresentanti istituzionali in un momento di confronto e sensibilizzazione.

La violenza sui più deboli è il tema della nuova edizione della “Carrozzabile”, il sesto concorso per le scuole del territorio ideato da Nicola Codega presentato alla scuola media Dazzi di Bonascola alla presenza della dirigente Giovanna Amodio, di Elena Bottari del Consorzio Balneari, dei professori Marco Rugani dell’associazione “Gente di Mare” e Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico provinciale. “Violenza fisica e psicologica sui più fragili come disabili, donne, anziani, bambini e tutti coloro che sono deboli” è il titolo del concorso, arrivato all’undicesimo anno, che partirà l’1 febbraio e terminerà il primo aprile. Lanazione.it

