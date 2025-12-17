La settimana scorsa Lady Louise Windsor è stata fotografata seduta sul pavimento di un treno diretto a Bristol | strano ma vero

La scorsa settimana, Lady Louise Windsor è stata sorpresa mentre si trovava seduta sul pavimento di un treno diretto a Bristol. Un’immagine insolita per una principessa, che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, mostrando un lato più spontaneo e autentico della giovane membro della famiglia reale.

© Amica.it - La settimana scorsa Lady Louise Windsor è stata fotografata seduta sul pavimento di un treno diretto a Bristol: strano, ma vero Che Lady Louise Windsor fosse più simile alle ragazze senza sangue blu piuttosto che alle principesse lo sapevamo. In fondo, è nota da tempo l’umiltà che accompagna la figlia di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo. Difficile, però, immaginare che tanta semplicità nell’animo portasse la ragazza a poggiare con nonchalance le sue terga per terra durante un viaggio in treno. E invece, contro ogni aspettativa, è proprio ciò che è successo qualche giorno fa, come documentato dal Daily Mail. Secondo quanto raccontato dal quotidiano britannico, infatti, la nipote di re Carlo, 22 anni appena compiuti, domenica scorsa non si sarebbe fatta problemi a sedersi sul pavimento della carrozza su cui stava viaggiando. 🔗 Leggi su Amica.it Leggi anche: Un’orgogliosa Lady Louise Windsor conquista i sudditi (e forse il fidanzato) in mimetica Leggi anche: Fuori dal Coro, trionfo-Mario Giordano: "Lady Golpe è stata cacciata" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Lady Louise Winsor looks stunning in Duchess Sophie's dress royalfamily La settimana scorsa la ministra insultava gli studenti che chiedevano modifiche, ma ora annuncia un tavolo di confronto. Di Vds - facebook.com facebook RINNOVO SAELEMAEKERS Alexis Saelemaekers ha trovato settimana scorsa un accordo totale con il Milan per il rinnovo del suo contratto con adeguamento dell'ingaggio. L'ufficialità è attesa prossimamente. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.