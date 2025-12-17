la serie a un football interruptus tra var e sceneggiate si gioca meno di 53 minuti a partita il giornale

La Serie A si distingue per un ritmo più lento rispetto agli altri principali campionati europei, a causa delle frequenti interruzioni legate all’uso del VAR e ai tempi di recupero per infortuni lievi. Questo fenomeno riduce il tempo effettivo di gioco, creando uno scenario in cui le partite durano in media meno di 53 minuti, influenzando l’andamento e l’agonismo del campionato.

In Serie A si gioca poco rispetto ai top 5 campionati europei, per le troppe interruzioni dovute al Var e gli infortuni lievi che fanno restare i giocatori a terra diversi minuti, interrompendo il gioco. In Serie A si gioca meno degli altri top 5 campionati europei. Tony Damascelli su Il Giornale scrive: “Vai a teatro e la recita prevista dura meno del previsto, perché si spengono le luci, cade il sipario, un attore ha dimenticato la parte. Assisti ad un film e la proiezione si interrompe continuamente, la visione si conclude dopo meno di un’ora, rispetto alla durata prevista. Accade nel calcio italiano che ormai è un fake-show, come ha detto l’allenatore del Como, Cesc Febregas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

