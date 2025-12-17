La scomparsa di Marianna Cendron | l’infanzia in orfanotrofio i problemi alimentari e la figura di Renzo

Marianna Cendron, 18 anni, scomparsa il 27 febbraio 2013 a Paese, Treviso, ha vissuto un'infanzia difficile in un orfanotrofio in Bulgaria, affrontando problemi alimentari. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione e mistero, lasciando un vuoto nel cuore di chi la conosceva.

Marianna, 18 anni, è scomparsa il 27 febbraio 2013 a Paese (Treviso). Cresciuta in orfanotrofio in Bulgaria, soffriva di disturbi alimentari. Dopo l’adozione, ha vissuto con la famiglia Cendron e poi con Renzo, un vicino di casa 45enne, con cui pare avesse una relazione. Nessuna delle persone coinvolte nella vicenda è mai stata indagata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

