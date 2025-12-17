La scomparsa di Marianna Cendron | l’infanzia in orfanotrofio i problemi alimentari e la figura di Renzo
Marianna Cendron, 18 anni, scomparsa il 27 febbraio 2013 a Paese, Treviso, ha vissuto un'infanzia difficile in un orfanotrofio in Bulgaria, affrontando problemi alimentari. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione e mistero, lasciando un vuoto nel cuore di chi la conosceva.
Marianna, 18 anni, è scomparsa il 27 febbraio 2013 a Paese (Treviso). Cresciuta in orfanotrofio in Bulgaria, soffriva di disturbi alimentari. Dopo l’adozione, ha vissuto con la famiglia Cendron e poi con Renzo, un vicino di casa 45enne, con cui pare avesse una relazione. Nessuna delle persone coinvolte nella vicenda è mai stata indagata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La confessione di Alex ad Amici 25: “Ho avuto problemi alimentari, non mangiavo”
Leggi anche: “L’abbiamo trovata così”. Marianna era scomparsa da settimane, l’annuncio shock dei ricercatori
La scomparsa di Marianna Cendron: l’infanzia in orfanotrofio, i problemi alimentari e la figura di Renzo - Marianna, 18 anni, è scomparsa il 27 febbraio 2013 a Paese (Trevisa). fanpage.it
"Che fine ha fatto nostra figlia?". A Chi l'ha visto i genitori di Marianna Cendron - E' la domanda dei genitori di Marianna Cendron, stasera mercoledì 17 dicembre ospiti in studio in diretta a Chi l'ha visto? corrieredellumbria.it
Chi l'ha visto, stasera 17 dicembre: la scomparsa di Marianna Cendron - Stasera, mercoledì 17 dicembre, torna Chi l'ha visto con un nuovo appuntamento. msn.com
Messa in memoria di Marianna Bello e consegna della raccolta fondi - Una celebrazione dedicata al ricordo di Marianna Bello, moglie e madre favarese scomparsa tragicamente nell’alluvione del 1° ottobre 2025 a Favara, è... CLICCA QUI SOTTO PER LEGG - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.