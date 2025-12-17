La scomparsa di Marianna Cendron | l’infanzia in orfanotrofio i problemi alimentari e la figura di Renzo

Marianna Cendron, 18 anni, scomparsa il 27 febbraio 2013 a Paese, Treviso, ha vissuto un'infanzia difficile in un orfanotrofio in Bulgaria, affrontando problemi alimentari. La sua scomparsa ha suscitato grande preoccupazione e mistero, lasciando un vuoto nel cuore di chi la conosceva.

"Che fine ha fatto nostra figlia?". A Chi l'ha visto i genitori di Marianna Cendron - E' la domanda dei genitori di Marianna Cendron, stasera mercoledì 17 dicembre ospiti in studio in diretta a Chi l'ha visto? corrieredellumbria.it

Chi l'ha visto, stasera 17 dicembre: la scomparsa di Marianna Cendron - Stasera, mercoledì 17 dicembre, torna Chi l'ha visto con un nuovo appuntamento. msn.com

