La scarica elettrica per aprire i varchi nel tumore

L'innovativa tecnologia utilizza scariche elettriche controllate per aprire varchi nei tumori, facilitando interventi più precisi e meno invasivi. Agli aghi sottilissimi e alle scie luminose su un monitor 3D si affianca una procedura innovativa nel trattamento epatico, offrendo nuove possibilità nella lotta contro i tumori.

Aghi sottilissimi e scie luminose su un monitor 3D, pronti a una scarica elettrica controllata nel cuore del fegato. In realtà, è la cronaca di un successo medico: il policlinico Sant’Orsola ha eseguito con successo la sua prima procedura di elettrochemioterapia su un epatocarcinoma, entrando a. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Mo: Wfp, 'servirà tempo per ridurre carestia, intanto aprire tutti i varchi di Gaza'

Leggi anche: Morto folgorato da una scarica elettrica mentre lavorava su un impianto fotovoltaico: otto indagati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

CHINESE FUTURISTIC ENGINEERING The most amazing wonders

La rubrica dell’”ABC della salute” tratterà il tema dell’epilessia, una malattia neurologica causata da una scarica elettrica anomala a livello della corteccia cerebrale. Come si cura Come intervenire quando si assiste a una crisi epilettica In studio Oriano Mec - facebook.com facebook