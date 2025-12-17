La scaletta del concerto di Sal Da Vinci- Stasera&#8230;che sera! su Canale 5 | ospiti e canzoni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda il concerto di Sal Da Vinci intitolato

Immagine generica

Questa sera, mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il concerto di Sal Da Vinci- Stasera.. Che sera!. Lo show musicale del cantante, che si è tenuto lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito, verrà riproposto al pubblico. Ecco la scaletta della serata e dove seguirla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Una Nessuna e Centomila, scaletta e ospiti del concerto in onda stasera su Canale 5

Leggi anche: Stasera…che sera di Sal Da Vinci arriva in prima serata su Canale 5: quando in tv e scaletta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Concerto Sal Da Vinci - Caivano NA

Video Concerto Sal Da Vinci - Caivano NA

scaletta concerto sal vinciLa scaletta del concerto di Sal Da Vinci- Stasera…che sera! su Canale 5: ospiti e canzoni - Questa sera, mercoledì 17 dicembre, in prima serata su Canale 5 va in onda il concerto di Sal Da Vinci- fanpage.it

scaletta concerto sal vinciSal Da Vinci – Stasera…che sera!, scaletta e ospiti del concerto stasera in tv - Mercoledì 17 dicembre va in onda su Canale 5 Stasera che sera! tg24.sky.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.