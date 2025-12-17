La Scala omaggia Giorgio Armani
La Scala celebra Giorgio Armani con un omaggio speciale: dal 18 dicembre, “La Bella addormentata” inaugura la stagione 2025/2026. Al Ridotto dei Palchi, un’esposizione ripercorre i 45 anni di collaborazione tra lo stilista e il teatro, testimonianza di un legame artistico e culturale duraturo. Un’occasione unica per vivere il talento e la creatività di Armani all’interno di uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.
Dal 18 dicembre “La Bella addormentata” apre la stagione del balletto 20252026. Ma, al Ridotto dei Palchi verrà allestita un’esposizione che ripercorre i 45 anni di collaborazione tra lo stilista e il Teatro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La Scala omaggia Armani
