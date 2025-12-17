La Scala omaggia Giorgio Armani

La Scala celebra Giorgio Armani con un omaggio speciale: dal 18 dicembre, “La Bella addormentata” inaugura la stagione 2025/2026. Al Ridotto dei Palchi, un’esposizione ripercorre i 45 anni di collaborazione tra lo stilista e il teatro, testimonianza di un legame artistico e culturale duraturo. Un’occasione unica per vivere il talento e la creatività di Armani all’interno di uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo.

Teatro alla Scala, la stagione del balletto si inaugura nel nome di Giorgio Armani. Allestita anche una mostra - “Omaggio a un creatore che ha contribuito a disegnare l'identità della Città di Milano e proiettarla nel mondo, ma anche testi ... msn.com

La Scala apre la stagione del balletto con Nureyev e un omaggio ad Armani - Il Teatro alla Scala apre la stagione del balletto con “La bella addormentata” di Nureyev e dedica la serata inaugurale a Giorgio Armani ... ilmetropolitano.it

