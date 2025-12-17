La Sapienza tra le migliori 50 università al mondo in 5 discipline | la classifica

La Sapienza si conferma tra le migliori università al mondo, posizionandosi tra le prime cinquanta in cinque discipline secondo la classifica di Shanghai. Un risultato che evidenzia l’eccellenza dell’ateneo italiano in ambito internazionale, con riconoscimenti particolari in Ingegneria aerospaziale, Fisica, Ingegneria meccanica, Farmacia e scienze farmaceutiche, e Automation & Control.

