La Sapienza tra le migliori 50 università al mondo in 5 discipline | la classifica
La Sapienza si conferma tra le migliori università al mondo, posizionandosi tra le prime cinquanta in cinque discipline secondo la classifica di Shanghai. Un risultato che evidenzia l’eccellenza dell’ateneo italiano in ambito internazionale, con riconoscimenti particolari in Ingegneria aerospaziale, Fisica, Ingegneria meccanica, Farmacia e scienze farmaceutiche, e Automation & Control.
Un altro traguardo per la Sapienza: l’ateneo si conferma tra i primi posti in Italia nel ranking di Shanghai per materie e si colloca tra le prime cinquanta al mondo in 5 materie: Ingegneria aerospaziale, Fisica, Ingegneria meccanica, Farmacia e scienze farmaceutiche, e Automation&ControlLa. Romatoday.it
