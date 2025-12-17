La salita dei vigili del fuoco per onorare San Cono | la tradizione si ripete a Teggiano

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, i vigili del fuoco di Teggiano rinnovano una tradizione di rispetto e devozione salendo fino all’obelisco di San Cono. Un gesto simbolico che rende omaggio al santo patrono e celebra il patrimonio spirituale della comunità, rafforzando il legame tra il territorio e le sue radici religiose. La

la salita dei vigili del fuoco per onorare san cono la tradizione si ripete a teggiano

© Salernotoday.it - La "salita" dei vigili del fuoco per onorare San Cono: la tradizione si ripete a Teggiano

Omaggio dei vigili del fuoco all’obelisco di San Cono a Teggiano. Come ogni anni si rinnova il momento della “salita” dei caschi rossi fino all’obelisco di San Cono per onorarlo durante la celebrazione del Patrocinio del santo teggianese e di San Laverio per lo scampato pericolo dal terremoto del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: Celebrazione di Santa Barbara ad Avellino: i Vigili del Fuoco rinnovano la tradizione

Leggi anche: Non solo frane e alluvioni, i consigli dei vigili del fuoco. “Pc spenti se uscite di casa”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

il pompiere paura non ne ha video originale inno vigili del fuoco

Video il pompiere paura non ne ha video originale inno vigili del fuoco

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.