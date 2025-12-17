La salita dei vigili del fuoco per onorare San Cono | la tradizione si ripete a Teggiano
Ogni anno, i vigili del fuoco di Teggiano rinnovano una tradizione di rispetto e devozione salendo fino all’obelisco di San Cono. Un gesto simbolico che rende omaggio al santo patrono e celebra il patrimonio spirituale della comunità, rafforzando il legame tra il territorio e le sue radici religiose. La
Omaggio dei vigili del fuoco all’obelisco di San Cono a Teggiano. Come ogni anni si rinnova il momento della “salita” dei caschi rossi fino all’obelisco di San Cono per onorarlo durante la celebrazione del Patrocinio del santo teggianese e di San Laverio per lo scampato pericolo dal terremoto del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Celebrazione di Santa Barbara ad Avellino: i Vigili del Fuoco rinnovano la tradizione
Leggi anche: Non solo frane e alluvioni, i consigli dei vigili del fuoco. “Pc spenti se uscite di casa”
il pompiere paura non ne ha video originale inno vigili del fuoco
Via Castrocaro, sopra salita del pastrocchio. Alla faccia dei disabili . I vigili non ci sono proprio mai Possibile che siano sempre impegnati E se si, dove - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.