La salita dei vigili del fuoco per onorare San Cono | la tradizione si ripete a Teggiano

Ogni anno, i vigili del fuoco di Teggiano rinnovano una tradizione di rispetto e devozione salendo fino all’obelisco di San Cono. Un gesto simbolico che rende omaggio al santo patrono e celebra il patrimonio spirituale della comunità, rafforzando il legame tra il territorio e le sue radici religiose. La

Omaggio dei vigili del fuoco all'obelisco di San Cono a Teggiano. Come ogni anni si rinnova il momento della "salita" dei caschi rossi fino all'obelisco di San Cono per onorarlo durante la celebrazione del Patrocinio del santo teggianese e di San Laverio per lo scampato pericolo dal terremoto del.

