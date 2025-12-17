la sab group non si ferma ko anche grottazzolina

La Sab Group Rubicone in Volley conferma la propria supremazia nel campionato di serie B maschile, ottenendo una vittoria netta contro Grottazzolina. Con una prestazione convincente, la squadra si mantiene in testa alla classifica, dimostrando grande autorità in campo e consolidando il proprio ruolo di leader nel torneo.

Vittoria netta per la Sab Group Rubicone in Volley, che nel campionato di serie B maschile supera Grottazzolina con un secco 3-0 mettendo in campo una prova di grande autorità e allungando in vetta alla classifica. I gialloblù ora guidano il girone a quota 28 punti, con tre lunghezze di margine su Osimo, prima delle inseguitrici. I gialloblù di coach Mascetti indirizzano il match fin dalle prime battute grazie a un servizio incisivo e a un muro dominante, fondamentali che fanno la differenza nell’arco dei tre set. Ottimi i numeri a muro (12 in totale), con Bellomo e Malual protagonisti. La partita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

