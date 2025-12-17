La Russa jr risarcisce 25mila estinto il reato di revenge porn
La Russa Jr. ha risarcito con 25 mila euro la giovane coinvolta in un caso di revenge porn, estinguendo così il reato. Il giudice di Milano ha ritenuto adeguata l’offerta di risarcimento presentata da Leonardo Apache La Russa, giudicando congrua la somma. La vicenda si conclude così con un accordo tra le parti.
Risarcimento ritenuto adeguato dal giudice. La Gup di Milano Maria Beatrice Parati ha giudicato congrua l'offerta di risarcimento da 25mila euro presentata da Leonardo Apache La Russa nei confronti della giovane che lo aveva denunciato per revenge porn. In virtù di questa valutazione, la giudice ha dichiarato estinto il reato e il procedimento a carico del figlio del presidente del Senato. L'accusa di violenza sessuale, relativa agli stessi fatti, era invece già stata archiviata nei mesi precedenti. La posizione della ragazza e la decisione del tribunale. La giovane non ha mai accettato il risarcimento, ritenendolo insufficiente.
Alla vigilia dell’udienza del caso La Russa, come Onda Rosa, sentiamo il bisogno di dirlo con chiarezza. Nei reati di violenza maschile contro le donne, la giustizia riparativa e l’estinzione del reato tramite risarcimento economico pongono problemi seri e profo - facebook.com facebook
