La Russa jr il gup | congruo risarcimento 25mila euro per revenge porn Ma la ragazza rifiuta

La vicenda di Leonardo Apache La Russa, coinvolto in un caso di revenge porn, si conclude con un risarcimento di 25mila euro stabilito dalla gup di Milano, Maria Beatrice Parati. Nonostante la decisione, la ragazza ha rifiutato il pagamento. La vicenda riguarda una registrazione e la successiva condivisione di un rapporto sessuale avvenuto tra il giovane e l’allora 22enne, suscitando attenzione e riflessioni sulla tutela della privacy.

Congruo il risarcimento da 25mila euro, estinto il reato di revenge porn. È la decisione della gup di Milano, Maria Beatrice Parati, nella vicenda di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, per aver filmato il rapporto sessuale avuto la notte del 18-19 maggio 2023 con l'allora 22enne assieme all'amico dj Tomaso Gilardoni e per averlo poi inviato a un amico. La decisione presa dalla giudice, contro il parere della giovane e del suo difensore, avvocato Stefano Benvenuto, che avevano definito la cifra come "non soddisfacente" per le conseguenze personali e psicologiche dovute alla circolazione di un proprio video sessuale, di fatto equivale a una remissione di querela da parte della vittima e fa estinguere il reato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

