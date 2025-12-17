La Russa Jr estinto il reato di revenge porn | il giudice accetta il risarcimento alla giovane
La Russa Jr. ha ufficialmente dichiarato estinto il reato di revenge porn, con il giudice che ha accolto il risarcimento alla giovane vittima. La ragazza si è detta soddisfatta, evidenziando il riconoscimento del fatto e del reato nel contesto del procedimento contro Tommaso Gilardoni. Un risultato che segna un importante passo nella lotta contro la violenza digitale e la tutela delle vittime.
La ragazza ha dichiarato di essere "contenta" perché è stato riconosciuto il fatto e il reato all'interno del processo per revenge porn per Tommaso Gilardoni. "Sicuramente impugnerò il provvedimento sulla congruità" del risarcimento offerto da Leonardo Apache La Russa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Revenge porn, la gup: da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo, estinto reato
Leggi anche: Revenge porn, "congruo" il risarcimento di La Russa jr alla giovane donna che lo aveva denunciato: estinto il reato
Revenge porn, ragazza 'farò appello contro la sentenza su La Russa jr'; Ucraina-Russia, ecco le garanzie per convincere Kiev: i documenti di Usa e Europa; I legali della famiglia del bosco: “Non hanno ascoltato i bambini, violati i loro diritti”; Ucraina-Russia, i due ‘no’ che frenano il piano Trump: lo scenario.
Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it
Revenge porn, estinto il reato per La Russa Jr: risarcimento congruo. La ragazza impugna - La giudice Maria Beatrice Parati ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa alla giovane donna che lo aveva denunciato per violenza sessual ... msn.com
Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it
Caso La Russa jr. reato estinto per risarcimento congruo, un anno di condanna per Gilardoni shorts
Si chiude il processo per Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato: la giudice Maria Beatrice Parati ha ritenuto congruo il risarcimento di 25 mila euro e ha dichiarato il non doversi procedere per il reato di revenge porn. Un anno invece per Tommas - facebook.com facebook
La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di #LeonardoApacheLaRussa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, oltre che per violenza sessuale, accusa quest'ultima p x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.