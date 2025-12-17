La Russa Jr estinto il reato di revenge porn | il giudice accetta il risarcimento alla giovane

La Russa Jr. ha ufficialmente dichiarato estinto il reato di revenge porn, con il giudice che ha accolto il risarcimento alla giovane vittima. La ragazza si è detta soddisfatta, evidenziando il riconoscimento del fatto e del reato nel contesto del procedimento contro Tommaso Gilardoni. Un risultato che segna un importante passo nella lotta contro la violenza digitale e la tutela delle vittime.

La ragazza ha dichiarato di essere "contenta" perché è stato riconosciuto il fatto e il reato all'interno del processo per revenge porn per Tommaso Gilardoni. "Sicuramente impugnerò il provvedimento sulla congruità" del risarcimento offerto da Leonardo Apache La Russa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it