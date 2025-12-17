La Russa jr estinto il reato di revenge porn | Congruo il risarcimento di 25mila Ma la ragazza annuncia ricorso

La giudice per l'udienza preliminare di Milano ha ritenuto congruo il risarcimento di 25mila euro offerto da Leonardo Apache La Russa alla ragazza che lo aveva denunciato per revenge porn, dopo che il reato è stato dichiarato estinto. La giovane ha annunciato ricorso. Precedentemente, l'accusa di violenza sessuale era stata archiviata.

© Ilfattoquotidiano.it - La Russa jr, estinto il reato di revenge porn: “Congruo il risarcimento di 25mila”. Ma la ragazza annuncia ricorso Prima l’archiviazione per l’accusa di violenza sessuale. Adesso la giudice per l’udienza preliminare di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l’offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato anche per revenge porn. La stessa giudice ha dichiarato estinto il reato a carico del figlio del presidente del Senato. Vicenda chiusa, anche se rimane ancora aperta dal punto di vista economico: i legali della giovane ritengono “ non condivisibile il giudizio di congruità” del risarcimento e annunciano appello. L’amico di Leonardo Apache, il dj Tommaso Gilardoni, è stato invece condannato – con rito abbreviato – a un anno, anche lui imputato per diffusione illecita di immagini senza il consenso della giovane per un altro video di quella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Revenge porn, estinto il reato per La Russa Jr: risarcimento di 25mila euro "congruo". La ... Leggi anche: Revenge porn, la gup: da Leonardo Apache La Russa risarcimento congruo, estinto reato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caso La Russa jr., da Apache risarcimento congruo estinto il reato di revenge porn Revenge porn, 'da La Russa Jr risarcimento congruo, estinto reato'. La ragazza: 'Farò appello' - La Gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congrua l'offerta di risarcimento di 25mila euro da parte di Leonardo Apache La Russa a favore della ragazza che lo ha denunciato per revenge porn, ... ansa.it

