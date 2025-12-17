la russa jr chiuso con un risarcimento il processo per revenge porn

Si conclude con un accordo di risarcimento da 25 mila euro il procedimento legale che coinvolge Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un caso di revenge porn. La vicenda si è risolta con un'intesa tra le parti, evitando ulteriori contenziosi giudiziari.

Si chiude con un risarcimento di 25 mila euro il processo per Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio presidente del Senato. La gup milanese Maria Beatrice Parati ha infatti ritenuto congruo il risarcimento proposto, dichiarando il non doversi procedere per il reato di revenge porn, a questo punto estinto. Un anno con pena sospesa invece per Tommaso Gilardoni, amico dj di La Russa (le pm avevano chiesto due anni). Entrambi erano imputati per revenge porn per aver diffuso video intimi di una ragazza con la quale avevano trascorso la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023: la giovane aveva raccontato di aver bevuto due drink con il figlio del presidente del Senato in un locale e di essersi poi risvegliata a mezzogiorno, nuda nel suo letto, senza ricordarsi nulla. 🔗 Leggi su Lettera43.it

