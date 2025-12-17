la routine dei truffatori sveglia alle 8 cambio moto e appostamenti sotto casa

Una giornata tipica dei truffatori seriali di anziani: sveglia alle 8, cambio di moto e appostamenti sotto le case delle vittime. Sembrano impiegati, con orari e movimenti ripetitivi, ma dietro questa routine si nascondono attività criminali mirate a ingannare e sfruttare la fiducia degli anziani.

Una routine da impiegati. Sempre gli stessi orari. Sempre gli stessi movimenti. Con una differenza: non stiamo parlando di travet, ma di truffatori seriali di anziani. Specializzati nel trucco del finto carabiniere. Nell’indagine " Altro mondo " che ha smantellato il clan Lafleur, i militari (quelli veri) del Nucleo investigativo hanno ricostruito il modus operandi di Mirko Papaleo e Claudio Narcisio, 32 e 46 anni, accusati di undici colpi andati in scena tra il 9 maggio e l’11 luglio 2023. Funzionava così. Ogni mattina, Papaleo, residente al Quartiere degli Olmi, usciva di casa alle 8.30 e guidava la sua Fiat 500 fino all’abitazione di Narcisio in via Muggiano; poi quest’ultimo montava in sella alla sua Honda Forza 750 e faceva il cambio moto in via Mosca salendo su una Bmw 1000XR con targa falsa, mentre il complice trentaduenne faceva una sosta in un parcheggio condominiale di via Mosca per recuperare gli “attrezzi” del mestiere in una Focus (ricetrasmittenti e cappellino e mascherina coi simboli dell’Arma). Ilgiorno.it

