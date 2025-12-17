La Robur ingaggia l’esterno Bello I bianconeri e le attese dal mercato

La Robur Siena annuncia l'acquisizione dell'esterno Bello, rafforzando la rosa in vista della prossima stagione. Durante la partita Siena-Camaiore, il nuovo acquisto è stato osservato dalla tribuna, insieme ai tifosi, mentre i bianconeri continuano a monitorare le strategie di mercato e le attese per i prossimi impegni.

Lunedì pomeriggio, durante la partita Siena-Camaiore, era seduto in tribuna, poco lontano dai bianconeri fuori per infortunio o scelta tecnica. E con loro è anche sceso negli spogliatoi: una faccia nuova, che non è passata inosservata, e che adesso ha anche un nome: Bryan Bello. Classe 2006, è lui il primo acquisto del Siena Fc in questa finestra invernale di mercato. "La società desidera dare a Bryan un caloroso benvenuto e augurargli un in bocca al lupo per la nuova avventura in maglia bianconera" il messaggio del club. Bello, che indosserà la maglia numero 93, è un terzino destro – per quanto nel sistema di Bellazzini non esistano i terzini – ed è arrivato per infoltire il parco under della Robur, visto anche l’infortunio (alla spalla) di Tosini più lungo del previsto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

