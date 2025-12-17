la rivista nature ha compilato la classifica dedicata alle 10 figure che hanno saputo intrecciare scoperte rivoluzionarie battaglie etiche e nuove visioni del mondo naturale

Nel 2025, la scienza ha compiuto progressi significativi nelle malattie genetiche, tra scoperte rivoluzionarie e dibattiti etici. La rivista Nature ha stilato una classifica delle dieci figure più influenti che hanno contribuito a plasmare il nostro modo di comprendere il mondo naturale, evidenziando i cambiamenti e le sfide che caratterizzano questo panorama scientifico in evoluzione.

I l 2025 si sta chiudendo, e lo fa anche e soprattutto dal punto di vista delle scoperte scientifiche che hanno riguardato alcune tra le più feroci malattie genetiche. Non si tratta solo di freddi dati statistici, ma di una svolta impressa da scienziati che hanno sfidato i limiti della biologia per riscrivere il destino di molti pazienti. Ed è proprio a loro che è dedicata la prestigiosa Nature’s 10, la classifica della rivista scientifica più autorevole al mondo, dedicata alle dieci figure che, nel corso dell’anno, hanno saputo intrecciare scoperte rivoluzionarie, battaglie etiche e nuove visioni del mondo naturale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

