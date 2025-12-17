La riforma Calderoli che taglia i comuni montani | quali sono quelli a rischio

La riforma Calderoli proposta mira a ridisegnare il panorama amministrativo delle aree montane italiane, con un focus particolare sull’Appennino emiliano-romagnolo. Secondo le stime dell’Uncem, il disegno di legge potrebbe portare alla cancellazione di 46 dei 121 comuni montani, aprendo un dibattito sulle conseguenze e le implicazioni di questa significativa riforma.

Una nuova norma è pronta a scuotere “le vette” dell'Appennino emiliano-romagnolo. Il disegno di legge sulle aree montane, firmato dal ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, secondo le stime elaborate dall'Uncem (Unione nazionale enti montani), cancellerebbe ben 46 dei 121 comuni. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Calderoli colpisce ancora cancellati per sbaglio 79 comuni

Montagna a chi? La riforma di Calderoli spacca l’Italia tra Alpi e Appennino - Nuovi criteri per i Comuni montani: oltre mille territori rischiano di perdere fondi e tutele. giornalelavoce.it