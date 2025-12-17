La richiesta ora è strutturale Attenti all’usura

Durante il periodo natalizio, in Lombardia, si registra un aumento costante delle richieste di credito, evidenziando una tendenza strutturale nel comportamento dei consumatori. Questo incremento sottolinea l’importanza di monitorare attentamente l’usura e la gestione finanziaria, considerando le implicazioni di un incremento continuo delle richieste di prestiti in questo periodo dell’anno.

"In Lombardia il ricorso al credito durante le festività natalizie continua a crescere e segna un ulteriore rafforzamento rispetto agli ultimi anni". Ad accelerare questo trend secondo Sandro Susini, consulente del lavoro e fondatore di Susini Group StP, studio leader nella consulenza del lavoro, sono "l’aumento dei costi di viaggi, beni di consumo e spese alimentari e una pressione inflazionistica che, pur attenuata, resta percepita". Cos’è cambiato rispetto al passato? "La stima di oltre 1,5 miliardi di finanziamenti richiesti conferma come il prestito sia diventato uno strumento strutturale di gestione delle spese festive più che una soluzione occasionale". Ilgiorno.it

