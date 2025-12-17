La ricerca della felicità fra paure e sogni
L'articolo esplora il percorso complesso verso la felicità, tra paure e desideri, analizzando il ruolo del consenso e del piacere dell’approvazione. Si riflette su come il successo diventi spesso il metro di valutazione della propria vita e di quella degli altri, evidenziando le dinamiche emotive e sociali che influenzano la nostra ricerca di soddisfazione personale.
La ricerca del consenso. Il piacere sottile dell’approvazione. Immediata. Il successo come metro di giudizio rispetto alla propria vita (e le vite degli altri). Racconta molto della nostra società contemporanea “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro“ di Emanuele Aldrovandi (nella foto), da domani al Franco Parenti. Sempre agrodolce la scrittura del drammaturgo emiliano. Qui a condividere il piano bislacco di una madre che vuole a tutti i costi aiutare la figlia di sei anni a diventare un’artista riconosciuta. Poveri figli. In questi orizzonti disfunzionali. Dove nel giro di una manciata di ore le esistenze vengono ribaltate. Ilgiorno.it
