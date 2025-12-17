la ribellione del maestro pavel alla propaganda russa spacciata per patriottismo

Pavel Talankin, insegnante russo di 33 anni, si è ribellato alla propaganda del regime putiniano, rifiutando di conformarsi al patriottismo imposto. La sua storia evidenzia come il governo russo manipoli l’immaginario delle giovani generazioni, influenzando profondamente il loro modo di pensare e di percepire il mondo.

Pavel Talankin ha 33 anni, è un insegnante russo e il protagonista di una vicenda che racconta con nitidezza come il regime putiniano stia plasmando l’immaginario e il futuro delle nuove generazioni. Nato e cresciuto a Karabaš, città degli Urali azzoppata da cinquant’anni di devastazione ambientale, Talankin ha sempre amato lavorare con i bambini. L’invasione dell’Ucraina, però, ha trasformato il suo mestiere in un ingranaggio di propaganda. A partire dal 2022, su ordine del ministero dell’Istruzione russo, le scuole sono state costrette a organizzare e filmare “lezioni di patriottismo”, dove i ragazzi ascoltano l’inno nazionale, imparano a glorificare la guerra e a interiorizzare una visione del mondo chiusa e ostile verso l’esterno. Linkiesta.it

