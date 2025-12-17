La Reyer rimonta e batte Bahcesehir Istanbul 94-85 Super Parks ne fa 30
Un'impresa emozionante per l'Umana Reyer, che conquista una vittoria fondamentale contro la potente Bahcesehir Istanbul. Dopo un primo tempo difficile, i veneti ribaltano la partita con un secondo tempo straordinario, guidati da Parks con 30 punti. La rimonta, culminata con un punteggio di 94-85, conferma la determinazione e il carattere della squadra in questa sfida cruciale di Eurocup.
Vittoria fondamentale ed entusiasmante per l'Umana Reyer in Eurocup. Battuta la corazzata turca Bahcesehir Istanbul 94-85 grazie a un grandissimo secondo tempo, dopo essere stati sotto anche di 15 punti. Al Taliercio spicca il talento di.
