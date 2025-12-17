La replica di Villa Maria | Trasferimento deciso per riportare tranquillità

La Direzione sanitaria della Casa di Cura Villa Maria ha emesso una nota ufficiale in risposta all’articolo pubblicato il 12 dicembre sul Resto del Carlino, riguardante il trasferimento in ospedale di una paziente di 91 anni. La replica chiarisce le motivazioni dietro la decisione e ribadisce l’obiettivo di garantire la tranquillità e il benessere dei pazienti.

© Ilrestodelcarlino.it - La replica di Villa Maria: "Trasferimento deciso per riportare tranquillità" Arriva la replica ufficiale della Direzione sanitaria della Casa di Cura Villa Maria all'articolo pubblicato il 12 dicembre sul Resto del Carlino, nel quale veniva riportato il racconto di Roberto Filocamo in merito al trasferimento in ospedale della madre 91enne. Una replica che la struttura precisa essere giunta solo ora, dopo che al momento del contatto con la redazione "ci eravamo riservati di fornire una risposta il giorno successivo, per ricostruire con precisione i fatti". Nel comunicato diffuso ieri, la Direzione sanitaria respinge "categoricamente e fermamente ogni accusa di negligenza, ostruzionismo o omissione" da parte del personale medico e infermieristico.

