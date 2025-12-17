La replica di Meloni alle opposizioni | Altro che frigo vuoti con noi dati economici migliori
Giorgia Meloni risponde alle opposizioni sottolineando come i dati economici italiani siano migliori rispetto alle narrazioni negative, respingendo le accuse di un Paese in crisi alimentare. La premier definisce irresponsabile dipingere un’Italia affamata, facendo riferimento alla discussione in vista del Consiglio Ue e alle recenti dichiarazioni di Elly Schlein sul presunto
“Penso che sia irresponsabile raccontare l'Italia come se fosse un Paese che ha masse di persone denutrite e sottonutrite per mancanze di derrate alimentari", a dirlo è Giorgia Meloni in sede di replica nella discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, facendo riferimento, senza citarla, a una dichiarazione dei giorni scorsi della segretaria del Pd Elly Schlein, che aveva parlato del frigo vuoto delle famiglie italiane. "L'argomento è troppo serio per essere trattato così - ha detto la premier - ma anche qui i dati aiutano e sono quelli della Fao sulla prevalenza della sicurezza alimentare moderata o grave: nel 2024 era dell'1,3%, quando siamo arrivati al governo era del 2,2%. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
