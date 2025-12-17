Giorgia Meloni risponde alle opposizioni sottolineando come i dati economici italiani siano migliori rispetto alle narrazioni negative, respingendo le accuse di un Paese in crisi alimentare. La premier definisce irresponsabile dipingere un’Italia affamata, facendo riferimento alla discussione in vista del Consiglio Ue e alle recenti dichiarazioni di Elly Schlein sul presunto

© Ilfoglio.it - La replica di Meloni alle opposizioni: "Altro che frigo vuoti, con noi dati economici migliori"

“Penso che sia irresponsabile raccontare l'Italia come se fosse un Paese che ha masse di persone denutrite e sottonutrite per mancanze di derrate alimentari", a dirlo è Giorgia Meloni in sede di replica nella discussione generale sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio Ue, facendo riferimento, senza citarla, a una dichiarazione dei giorni scorsi della segretaria del Pd Elly Schlein, che aveva parlato del frigo vuoto delle famiglie italiane. "L'argomento è troppo serio per essere trattato così - ha detto la premier - ma anche qui i dati aiutano e sono quelli della Fao sulla prevalenza della sicurezza alimentare moderata o grave: nel 2024 era dell'1,3%, quando siamo arrivati al governo era del 2,2%. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Segre replica a Roccella sulle “gite” ad Auschwitz: “La verità storica fa male solo a chi ha scheletri nell’armadio”. Opposizioni all’attacco: “Meloni prenda le distanze”

Leggi anche: L’Altro Ispettore replica su Rai Premium ? Quando rivedere le repliche della fiction in tv e in streaming

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Schlein celebra l’unità del Pd, Meloni replica: “Il campo largo l’abbiamo riunito noi”.

La replica di Meloni alle opposizioni: "Altro che frigo vuoti, con noi dati economici migliori" - Prima attacca la leader del Pd Elly Schlein: "Il governo si dovrebbe vergognare per dati tutti migliori di quando eravate ... ilfoglio.it