La regola 50/30/20 è uno strumento utile per calcolare il fabbisogno proteico quotidiano, essenziale per mantenere salute, mobilità e prevenire rischi legati all'invecchiamento. Conoscere le proprie esigenze proteiche permette di adottare un’alimentazione equilibrata, favorendo il benessere generale e una vita attiva nel tempo.

© Gqitalia.it - La regola 50 30 20 per conoscere il tuo fabbisogno quotidiano di proteine

Sai di quante proteine hai bisogno? Assumere una quantità sufficiente di proteine è fondamentale se vuoi vivere a lungo e goderti anni di buona salute, mobilità e minor rischio di lesioni o cadute che potrebbero avere conseguenze negative. Il problema con le proteine è che a volte potresti consumarne troppo poche senza rendertene conto. Inoltre, non esiste una quota fissa che va bene per tutti. Fattori come età, salute, sesso e livello di attività fisica possono far sì che tu abbia più o meno bisogno di proteine rispetto alla media di altre persone. Una raccomandazione generale è quella di considerare il proprio peso corporeo per determinare quanti grammi di questo macro-nutriente è necessario assumere ogni giorno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Leggi anche: Controllo digitale dei minori, Pellai spiega la regola dei 14 anni che tutti i genitori dovrebbero conoscere per proteggere i figli dai rischi

Leggi anche: Dieta della longevità, Valter Longo: “La regola delle 12 ore e le informazioni corrette sulle proteine”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Come usare la REGOLA 50-30-20

Taglia le spese superflue con la regola del 50/30/20 - Far quadrare i conti a fine mese non è sempre facile, soprattutto quando ci capitano tra capo e collo spese non preventivate. donnamoderna.com

Necessità, svaghi, risparmio: cos’è la regola del 50-30-20 - Pertanto il 50% del reddito sarà destinato alle spese di prima necessità, il 30% ai desideri e il ... iodonna.it

Sogniamo in Grande. . COLREG 34: la regola che tutti “credono” di conoscere… ma che quasi nessuno applica davvero. E soprattutto: no, il VHF NON è lo strumento per evitare una collisione. Capiamo insieme perché questa convinzione è pericolos - facebook.com facebook