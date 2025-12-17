La rambla di via Amari uno spazio vuoto e incompleto

La Rambla di via Amari si presenta come uno spazio ampio e centrale, apparentemente pedonalizzato, ma la sua vera essenza rimane nascosta dietro un asfalto nero che ne limita il fascino e l’uso. Un’area incompleta che aspetta di essere valorizzata, per trasformarsi in un vero cuore pulsante della città.

È ampia, centrale, in gran parte pedonalizzata sulla carta, ma resta una lunga distesa di asfalto nero che ne penalizza l’immagine e la fruizione. Eppure è la principale porta d’ingresso alla città per chi arriva dal porto, il primo impatto urbano per migliaia di crocieristi. Il progetto di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

