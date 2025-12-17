La rabbia dei proprietari | Effetto slavina per il settore

I Property Managers Italia evidenziano come le recenti criticità nel settore degli affitti brevi stiano generando un effetto slavina, coinvolgendo imprese e lavoratori. La crescente insoddisfazione tra i proprietari si traduce in ripercussioni che rischiano di compromettere l'intera filiera, creando tensioni e incertezze sul mercato degli affitti temporanei.

© Lanazione.it - La rabbia dei proprietari: "Effetto slavina per il settore" Parlano di " effetto slavina per imprese e lavoratori degli affitti brevi " i Property Managers Italia. Proprio non gli è andata giù la sentenza della Consulta che ha respinto il ricorso del governo contro il Testo Unico sul turismo della Regione Toscana. Così "si legittima una norma che colpisce gli affitti brevi e altera il mercato", attacca a testa bassa il presidente Lorenzo Fagnoni. "Immagino che la potente lobby degli albergatori stia festeggiando. La decisione della Corte Costituzionale di bocciare il ricorso del Governo contro il nuovo Testo unico del Turismo della Toscana consolida un impianto normativo che penalizza di fatto le forme di ricettività non tradizionali ", aggiunge il Ceo di Apartments Florence. Lanazione.it Leggi anche: “La ruota posteriore destra lo ha colpito. Ora non sarà più lo stesso senza le sue zampette”: auto a guida autonoma investe il gatto Kit Kat, la rabbia dei proprietari Leggi anche: MediaWorld spinge forte sui marchi proprietari: massimo rapporto qualità-prezzo e 3 anni di garanzia. Effetto JD.com? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Como, nel quartiere scoppia la rabbia: “Questo non è il bagno dei vostri cani”, “Se ti becco vedi che succede” Non è affatto una novità, anzi. L’inciviltà di molti proprietari di cani a Como è fatto ben noto tra periferie e centro. Deiezioni solide non raccolte e ness - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.