La proposta dell' assessore | Meno compiti per le vacanze di Natale
L'assessore propone una riduzione dei compiti assegnati agli studenti durante le vacanze di Natale, invitando a trovare un equilibrio più moderato. La proposta mira a favorire un periodo di riposo e di convivialità, senza rinunciare all'apprendimento. Un invito a riconsiderare le modalità di studio e a garantire un benessere più completo per i giovani studenti.
“Vi invito a considerare un equilibrio più moderato nella quantità di compiti per casa assegnati durante le vacanze natalizie”. Lo scrive l’assessore alla scuola italiana dell’Alto Adige, Marco Galateo (FdI), in una lettera aperta inviata a dirigenti, docenti e tutto il personale scolastico. Nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
