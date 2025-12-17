La proposta dell' assessore | Meno compiti per le vacanze di Natale

L'assessore propone di ridurre i compiti durante le vacanze di Natale, invitando a trovare un equilibrio più moderato. L'obiettivo è garantire un momento di relax ai giovani studenti senza rinunciare al valore didattico. Una proposta che mira a rispettare il tempo libero e le festività, favorendo un ritorno a scuola più sereno e motivato.

"Vi invito a considerare un equilibrio più moderato nella quantità di compiti per casa assegnati durante le vacanze natalizie". Lo scrive l'assessore alla scuola italiana dell'Alto Adige, Marco Galateo (FdI), in una lettera aperta inviata a dirigenti, docenti e tutto il personale scolastico.

