La proposta dell' assessore | Meno compiti per le vacanze di Natale

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore propone di ridurre i compiti durante le vacanze di Natale, invitando a trovare un equilibrio più moderato. L'obiettivo è garantire un momento di relax ai giovani studenti senza rinunciare al valore didattico. Una proposta che mira a rispettare il tempo libero e le festività, favorendo un ritorno a scuola più sereno e motivato.

Immagine generica

“Vi invito a considerare un equilibrio più moderato nella quantità di compiti per casa assegnati durante le vacanze natalizie”. Lo scrive l’assessore alla scuola italiana dell’Alto Adige, Marco Galateo (FdI), in una lettera aperta inviata a dirigenti, docenti e tutto il personale scolastico. Nel. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: La proposta dell'assessore: "Meno compiti per le vacanze di Natale"

Leggi anche: Compiti a casa, l’appello dell’assessore a scuole e famiglie: “Più equilibrio durante le vacanze di Natale”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

?? La proposta dell'assessore: Meno compiti per le vacanze di Natale; La proposta dell' assessore | Meno compiti per le vacanze di Natale.

Crocifisso nelle aule, Bussetti Giusto, anch'io l'ho subito appeso in ufficio

Video Crocifisso nelle aule, Bussetti Giusto, anch'io l'ho subito appeso in ufficio

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.