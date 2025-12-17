La Promessa anticipazioni 18 dicembre Curro | un giornale rivela la sua vera identità Alonso non ha scelte
Nella puntata di domani della soap spagnola, la scoperta della vera identità di Curro sconvolgerà i personaggi coinvolti. Alonso si troverà senza mosse e le conseguenze potrebbero essere imprevedibili. La rivelazione, anticipata da un giornale, mette a rischio la stabilità dei reali, aprendo a nuovi colpi di scena e tensioni che terranno gli spettatori con il fiato sospeso.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la notizia della vera identità di Curro rischia di scatenare l'ira dei reali. Don Alonso valuta la scelta più drastica per proteggere l'onore dei marchesi. La Promessa sarà trasmessa domani su Rete 4 alle 19:40. La popolare soap opera spagnola, disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana giace sul suo letto e Manuel veglia su di lei senza distogliere lo sguardo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: La promessa, anticipazioni al 13 dicembre: Jana rivela a Cruz la sua vera identità
Leggi anche: La Promessa anticipazioni 24 novembre: Leocadia scopre la vera identità di Curro
La Promessa, cosa succede nella puntata del 18 dicembre: le anticipazioni; La Promessa: anticipazioni da lunedì 15 a domenica 21 dicembre! La morte di Jana; La promessa, le anticipazioni: e ora parla Curro; Forbidden fruit, anticipazioni 17 e 18 dicembre 2025.
La promessa anticipazioni 18 dicembre 2025: Curro smascherato, ora tutti sanno chi è veramente! - Cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 18 dicembre 2025? msn.com
La Promessa anticipazioni 18 dicembre, Curro: un giornale rivela la sua vera identità. Alonso non ha scelte - Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: la notizia della vera identità di Curro rischia di scatenare l'ira dei reali. movieplayer.it
La promessa anticipazioni 18 dicembre 2025: Manuel accusa Cruz e Alonso! - Ecco le incredibili Anticipazioni dell’ episodio de La Promessa di giovedì 18 dicembre 2025: Jana è ancora in gravi condizioni, però il medico pensa che potrebbe riprendersi e che il bambino stia bene ... msn.com
La Promessa - Anticipazioni 17 e 18 Dicembre 2025 - NUOVO SCANDALO PER I MARCHESI
Le anticipazioni della puntata di domani de La promessa: https://blstg.news/eZzK/ Angela darà una pessima notizia alla servitù nella puntata de La Promessa di mercoledì 17 dicembre: "Hanno sparato a Jana". A quel punto Simona e i suoi colleghi si dar - facebook.com facebook
#lapromessa #anticipazioni #trame #trama #spoiler dal 21 al 27 #dicembre x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.