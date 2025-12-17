In regione Friuli Venezia Giulia, l’ospedale di Gorizia ha effettuato la prima mastectomia robotica utilizzando il sistema Da Vinci. Questo innovativo intervento rappresenta un passo avanti nelle tecniche chirurgiche oncologiche, offrendo potenzialmente maggior precisione e minori invasività per le pazienti affette da tumore al seno.

© Triesteprima.it - La prima mastectomia "robotica" del Fvg a Gorizia

La prima mastectomia robotica in regione, con il sistema robotico Da Vinci è stata eseguita dall’equipe chirurgica dell’Unità di senologia dell’ospedale di Gorizia. A eseguire l’intervento chirurgico su una paziente ad alto rischio per presenza di mutazione genetica Brca è stata l’equipe di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Primo intervento di mastectomia robotica eseguito all'ospedale di Gorizia - L'operazione prevede una piccola incisione sotto l'ascella che scompare in breve tempo, e nella stessa seduta si effettua la ricostruzione protesica ... rainews.it