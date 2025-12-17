La prima di Lezione d’amore di Milena Vukotic riaccende il teatro | al Franco Parenti una serata speciale

Al Franco Parenti prende vita una serata indimenticabile con la prima di Lezione d’amore, interpretata da Milena Vukotic. Uno spettacolo che invita alla riflessione e al dialogo, celebrando il teatro come luogo di incontro e condivisione. Un’occasione unica per vivere un momento di cultura autentica e emozionante, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Al Franco Parenti la prima di Lezione d’amore con Milena Vukotic: uno spettacolo intimo e intenso che celebra il teatro come incontro e condivisione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

