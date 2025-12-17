La premier Meloni alla Camera | Dalla Russia nessuna volontà di contribuire al processo di pace

La premier Meloni interviene alla Camera evidenziando la posizione dell’Italia sul conflitto in Ucraina. Secondo lei, dalla Russia non ci sono segnali di volontà di contribuire al processo di pace. Meloni ha inoltre sottolineato come il negoziato si stia sviluppando su più livelli, con un quadro in fase di consolidamento.

© Feedpress.me - La premier Meloni alla Camera: "Dalla Russia nessuna volontà di contribuire al processo di pace" «Il processo negoziale è in una fase in cui si sta consolidando un pacchetto che si è sviluppato su tre piani paralleli. È chiaramente una trattativa estremamente complessa, che per arrivare a un compimento non può che prescindere dalla volontà della Russia di contribuire al percorso negoziale in maniera equa, credibile e costruttiva. Purtroppo ad oggi tutto sembra raccontare che questa volontà.

La premier Meloni alla Camera: "Dalla Russia nessuna volontà di contribuire al processo di pace" - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in Aula alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. gazzettadelsud.it

