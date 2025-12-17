La Polonia riprende la produzione delle mine antiuomo per difendere i confini dalla minaccia della Russia
In un contesto di crescente tensione e minacce geopolitiche, la Polonia riprende la produzione di mine antiuomo per rafforzare la difesa dei propri confini. Dopo decenni di inattività, questa scelta riflette la preoccupazione per la sicurezza nazionale di fronte alle tensioni in Ucraina e alla presenza di potenziali rischi provenienti dalla Russia. Un passo che sottolinea l'importanza di strategie di protezione in un'Europa sempre più instabile.
L'attuale contesto di crescente insicurezza sul continente europeo, caratterizzato dalla guerra in Ucraina, sta portando la Polonia a riavviare la produzione delle mine antiuomo dopo uno stop impresso durante la Guerra Fredda. Le mine antiuomo per rafforzare lo "scudo orientale"Di fronte alla. 🔗 Leggi su Today.it
