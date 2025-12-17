La Piazza che Balla | Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana

Montevarchi si prepara a celebrare il Capodanno con un evento speciale intitolato “La Piazza che Balla”. La festa, in programma in piazza Varchi, offrirà musica dal vivo dei Nirvana, un suggestivo laser show e effetti speciali, creando un’atmosfera unica per accogliere il nuovo anno all’insegna della musica e dello spettacolo.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – , laser show ed effetti speciali in piazza Varchi. La città di Montevarchi chiude in musica il 2025 e saluta il 2026 con un evento davvero speciale. Torna, a grande richiesta, la Festa di Capodanno, dopo il successo degli anni precedenti che ha visto migliaia di persone riempire il centro storico per il countdown di San Silvestro. Mercoledì 31 dicembre 2025, Piazza Varchi diventerà il cuore pulsante dell’ultimo dell’anno con “La Piazza che Balla”. La serata sarà animata da Nirvana Discoteca, Fresko – La Capannina e Club Industry, a garanzia di una notte di musica e divertimento di alto livello, già protagonisti della memorabile serata del Perdono 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

