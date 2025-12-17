La piazza che balla | ecco la festa di Capodanno a Montevarchi
Montevarchi si prepara a salutare il nuovo anno con un evento indimenticabile. In piazza Varchi, “La Piazza che Balla” trasformerà la città in un palcoscenico di musica, luci e spettacoli, creando un’atmosfera unica per festeggiare l’arrivo del 2026. Un’occasione imperdibile per vivere un Capodanno all’insegna del divertimento e della magia, insieme a tutta la comunità.
“La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana, laser show ed effetti speciali in piazza VarchiLa città di Montevarchi chiude in musica il 2025 e saluta il 2026 con un evento davvero speciale. Torna, a grande richiesta, la Festa di Capodanno, dopo il successo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: “La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana
Leggi anche: Capodanno, ecco il bando: 70mila euro e location "senza vincoli". Ma niente piazza Grande
Capodanno: si festeggia in piazza del Duomo con il concerto dei Patagarri, poi si balla fino alle 2:00; In Sardegna un Capodanno da 18 concerti e 200mila persone nelle piazze – LA MAPPA; Capodanno 2026, da Bologna a Madeira: 15 mete dove festeggiare in Italia e in Europa; Il dj set e gli omaggi a Lucio Battisti e Raffaella Carrà: ecco come sarà la festa di Capodanno a Terni.
“La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana - Arezzo, 17 dicembre 2025 – “La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana, laser show ed effetti speciali in piazza Varchi. msn.com
Santarcangelo Capodanno 2026: i Margo’ 80 in piazza la notte di San Silvestro - Il “Capodanno in un km quadrato” diventa DiscoBorgo: la festa che da oltre dieci anni caratterizza la notte del 31 dicembre a Santarcangelo si unisce ... corriereromagna.it
Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo - Firenze, 16 dicembre 2025 – Da Irama ai dj set nostalgici anni ‘90, da Alfa a Radio Mitology, questo capodanno ne avrà per tutti i gusti. lanazione.it
FESTA di CAPODANNO ASSURDA con CAP
Silent Disco in vie e piazze di Sestri Ponente! Si balla con le cuffie - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.