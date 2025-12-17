La pergamena della Nato realizzata dal maestro Màlleus

La Nato ha commissionato una pergamena realizzata dal maestro Màlleus, simbolo di prestigio e artigianato. Il 10 dicembre a Venezia, dieci nazioni hanno firmato una dichiarazione congiunta dedicata alla tutela dei diritti umani e alla difesa dello stato di diritto, sottolineando l'importanza di questi principi a livello internazionale.

Una richiesta di prestigio è giunta all’ Antica bottega amanuense di Recanati dalla Nato. Il 10 dicembre, a Venezia, è stata firmata una dichiarazione congiunta tra dieci nazioni, dedicata alla tutela dei diritti umani e alla difesa dello stato di diritto. Per questo documento di alto valore simbolico, il maestro Màlleus è stato chiamato a creare la cornice ornamentale della pergamena e ha trascritto a mano l’intero, imponente testo dell’accordo. È stato un lavoro che ha richiesto concentrazione assoluta, pazienza e respiro lento: un’opera in cui l’errore non poteva esistere e in cui ogni tratto di penna custodiva un senso di responsabilità e sacralità. Ilrestodelcarlino.it

