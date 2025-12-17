La palette occhi di Kiko Milano per un trucco effetto snow-kissed

Scopri la palette occhi di Kiko Milano, perfetta per creare un trucco effetto snow-kissed. Ispirata alla magia delle montagne in inverno, cattura la brillantezza della neve e la luce del sole, regalando agli occhi un look raffinato e scintillante. Un modo semplice e elegante per valorizzare il tuo sguardo durante la stagione più fredda.

Il make-up dell'inverno si ispira alla montagna, alle vette imbiancate e ai raggi del sole che illuminano la neve. Texture metallizzate o mat con cui creare look bold ma soprattutto evocare un immaginario intriso di nostalgia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

