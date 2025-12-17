La Nuova Pallacanestro Casagiove celebra il Natale | grande festa tra sport sociale e comunità

La Nuova Pallacanestro Casagiove si prepara a vivere un Natale speciale con una grande festa dedicata a sport, socialità e comunità. Venerdì 19 dicembre 2025, dalle 17,45 alle 20,30, presso la Palestra Pascoli di Casagiove, si svolgerà un evento che unisce divertimento e solidarietà, rafforzando il legame tra tutti i presenti in un clima di gioia e condivisione.

La Nuova Pallacanestro Casagiove annuncia ufficialmente la Festa di Natale 2025, in programma venerdì 19 dicembre 2025, dalle 17,45 alle ore 20,30, presso la Palestra Pascoli di Casagiove. L'evento è aperto a tutti e rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione sportiva della.

